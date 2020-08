KCIF : une croissance annuelle de 1,76 % entre 2019 et 2024 pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le Centre sud-coréen pour la finance internationale (KCIF), Citibank et le cabinet de recherche britannique Capital Economics, ont divisé les pays du monde en quatre différents groupes.L’un d’entre eux comprend dix pays dits à forte croissance, comme la Corée du Sud et Singapour. Or, selon les analyses des trois institutions, ces Etats devraient connaître une croissance annuelle d’en moyenne 1,76 % entre 2019 et 2024.Pour les trois autres groupes, il y a d’abord 65 pays émergents à forte croissance, dont la Chine et l’Inde, avec 3,47 %. Viennent ensuite la catégorie de 24 nations industrialisées à faible croissance, telles que les Etats-Unis et le Royaume-Uni, avec 1,07 %, et le groupe des dix pays émergents à faible croissance, comme le Brésil et l’Argentine, avec 0,62 %.En ce qui concerne la croissance mondiale, également pour la même période, les institutions ont abaissé leurs prévisions à 2,63 % en moyenne par an, soit 0,7 point de moins qu’auparavant. Le ralentissement des investissements en raison de l’incertitude liée aux conflits commerciaux Washington-Pékin et la crise sanitaire suscitée par le COVID-19 en sont les principaux responsables.