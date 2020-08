Hausse des prix des logements : le FMI place la Corée du Sud 37e sur 63 pays

Photo : YONHAP News

La surchauffe du marché immobilier inquiète l’administration de Moon Jae-in. Dans ce contexte, le Fonds monétaire international (FMI) a publié aujourd’hui son indice actualisé des prix mondiaux des logements.Selon cet indicateur permettant de suivre et comparer l’évolution des marchés de la planète, au troisième trimestre 2019, l’indice en question a atteint 167, son plus haut niveau depuis que l’institution a commencé, en 2000, à l’établir.Plus précisément, entre octobre 2018 et septembre 2019, les prix ont flambé dans 45 des 63 nations analysées. Concernant la Corée du Sud, ils ont augmenté de 1,1 %, la plaçant au 37e rang. Elle n’a pris que la 26e position parmi les 37 Etats membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Pourtant, il y a un écart important entre le taux de progression présenté par le FMI pour le pays du Matin clair, donc 1,1 %, et les chiffres publiés par plusieurs agences immobilières sud-coréennes, qui eux, parlent de 3,2 % dans l’ensemble du pays et de 6,1 % à Séoul.