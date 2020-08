Photo : YONHAP News

La Corée du Sud passe une journée un peu moins pluvieuse que les précédentes. Malgré une épaisse couverture nuageuse, le soleil est présent dans l’ouest et le sud-est, mais quelques gouttes pourraient tomber en soirée. Dans le centre et l’est, les précipitations sont toujours là.Le ciel ensoleillé permet au mercure de remonter. Les températures sont toutes au-dessus des 30°C, avec 30°C à Daejeon et à Busan, 31°C à Séoul, et enfin 34°C à Daegu et sur l’île de Jeju.Demain, la météo sera une nouvelle fois mitigée, avec beaucoup de nuages et des pluies attendues ici et là. Le thermomètre perdra en conséquence quelques degrés.