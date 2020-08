Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul est sur le même modèle qu’hier. Son indice de référence est en hausse, tandis que celui des valeurs technologiques est en baisse. Le Kospi prend 0,57 %, soit 13,68 points, et finit à 2 432,35 points. Le Kosdaq dégringole de 1,70 %, soit 14,63 points, et clôt à 845,60 points.Du côté des devises, le won sud-coréen voit sa valeur augmenter. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 390,24 wons (-0,94 won), et le dollar américain 1 185,30 wons (-0,30 won).