Intempéries : Moon Jae-in se rend dans 3 provinces

Photo : KBS News

Après les inondations meurtrières qui ont fait 34 morts, huit disparus et huit blessés, le président de la République s’est rendu hier dans trois provinces : le Gyeongsang du Sud, le Jeolla du Sud et le Chungcheong du Sud.Moon Jae-in a visité trois villes et communes particulièrement frappées par les intempéries. Il a donc passé sa journée de mercredi à Hadong, Gurye et Cheonan auprès des sinistrés et des équipes de secours.Le chef de l’Etat a alors demandé la déclaration rapide de nouvelles « zones sinistrées spéciales ». Afin d’accélérer ce processus de nomination, il a même ordonné d’étudier la classification des petites subdivisions touchées, si la désignation des communes ou des villes de plus grande taille prend du temps.A propos de la possibilité pour le gouvernement d’élaborer un quatrième additif au budget 2020, Moon a martelé ne pas l’envisager pour le moment, invoquant la réserve toujours suffisante du budget du gouvernement central et des collectivités locales concernées.Le locataire de la Cheongwadae a aussi réconforté les sinistrés et a adressé ses remerciements aux bénévoles qui les aident.Hier, Moon a fait ses déplacements en KTX, le train à grande vitesse, et a parcouru 767 km en une seule journée.