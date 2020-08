Le gouvernement projette de promouvoir les exportations de « K-Services »

Photo : YONHAP News

Afin de relancer les exportations, qui marquent le pas sur fond de crise du COVID-19, le gouvernement envisage de booster les ventes de services sud-coréens, également appelés « K-Services » à l’étranger. Cela passera par l’innovation de l’ensemble de l’environnement du secteur, tels que les entreprises, le marché et l’infrastructure.C’est ce qu’a déclaré, ce matin, le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie à l’issue de la 13ème réunion de la cellule d’urgence économique interministérielle. L’exécutif ambitionne de faire du pays l’un des dix premiers exportateurs de services d’ici 2025.Six domaines sont concernés : les contenus, la médecine et la santé, les technologies éducatives, dites « Edu-Tech », les services numériques, les technologies financières, ou « fintech », et l’ingénierie.Dans le détail, l’exécutif fournira jusqu’à 100 millions de wons, environ 71 500 euros, aux PME vendant des biens de consommation en ligne, et doubler le plafond de l’assurance du commerce extérieur pour les services à distance. Une enveloppe de 4 600 milliards de wons, l’équivalent de 3,3 milliards d’euros, sera débloquée d’ici 2023, pour les industries clé de service.En parallèle, l’administration projette de créer un budget de 1 000 milliards de wons, autour de 715 millions d’euros, à l’horizon 2024, pour la promotion de contenus culturels hors des frontières. Enfin, « le sixième fonds pour la nouvelle croissance du K-Bio » de 100 milliards de wons (71,5 millions d’euros) sera mis en place pour soutenir les investissements à l’étranger dans le secteur médical.Par ailleurs, le gouvernement s’emploie à développer les industries concernées en soutenant activement des projets de recherche et de développement (R&D) publics et privés.