38 North : les intempéries auraient endommagé certaines installations du site nucléaire de Yongbyon

Photo : YONHAP News

Les fortes pluies qui se sont récemment abattues sur la Corée du Nord auraient fait déborder le fleuve Guryong, situé près du principal complexe nucléaire du pays, à savoir celui de Yongbyon. C’est ce qu’a avancé 38 North, dans un rapport publié hier.Selon ce très sérieux centre d’analyses américain, des images de satellites commerciaux prises le 6 août montrent que le niveau du fleuve en question est beaucoup plus élevé que celui constaté sur les clichés pris le 22 juillet. Cela illustre que d’importantes inondations, vraisemblablement les pires depuis quelques années, y seraient survenues.Chose inquiétante, le barrage qui se trouve sur le Guryong aurait été submergé et plusieurs installations de la centrale de Yongbyon endommagées. Il s’agirait, entre autres, de son réseau électrique et du pipeline d’approvisionnement en eau de refroidissement. Le site web américain a ensuite évoqué la possibilité que son réacteur de 5 mégawatts et celui expérimental à eau légère (ELWR) ne soient pas opérationnels.Cependant, 38 North explique que sur les photos satellites du complexe prises entre le 8 et le 11 août, la crue du fleuve n’était plus visible. Selon l’institut, il est possible que les installations importantes, comme l’usine d’enrichissement d’uranium, n’aient pas été touchées.