COVID-19 : une cinquantaine de nouveaux cas pour le 2e jour de suite

Photo : YONHAP News

Le nombre de cas quotidiens du COVID-19 a franchi la barre des 50 pour la deuxième journée consécutive, avec 56 patients nouvellement détectés en 24 heures : 47 contaminés localement et neuf à l’étranger. Géographiquement, 41 individus ont été signalés dans la région de Séoul, deux à Busan, et un à Gwangju, Ulsan et dans les provinces de Chungcheon du Sud et de Gyeongsang du Sud.Huit employés de Lotteria, une chaîne de fast-food sud-coréenne, située dans la capitale, ont été testés positifs et font peur aux autorités sanitaires. Leur réunion du 6 août dernier aurait été la source de ce nouveau cluster qui a infecté, jusqu’à présent, 11 personnes. Ainsi, la municipalité de Séoul a prié les visiteurs des points de ventes concernés à se soumettre à un dépistage.Dans ce contexte, le gouvernement a appelé à éviter les réunions en petit comité ou à organiser des manifestations lors de ce week-end à rallonge, qui s’étend jusqu’à lundi. En particulier, la ville de Séoul a interdit les rassemblements des associations conservatrices prévus samedi, à l’occasion de la Journée de la libération de la Corée.