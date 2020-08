Envoi de tracts au Nord : la Justice donne gain de cause à « Keunsaem »

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a annulé, le 17 juillet, les licences de deux associations de transfuges nord-coréens réfugiés au Sud, à savoir « Les Combattants pour une Corée du Nord libre » (FFNK) et « Keunsaem ». Il les a accusées d’avoir créé des tensions dans la péninsule en envoyant de l’autre côté du 38e parallèle des ballons porteurs de tracts anti-Pyongyang ou de marchandises.Les deux ONG, indignées, ont alors déposé une plainte administrative, demandant en même temps la suspension de l’application de la décision du ministère.Hier, le tribunal administratif de Séoul a accepté la requête de l’une d’entre elles, en l’occurence « Keunsaem ». Conformément à ce verdict, la mesure prise par le ministère en vue d’annuler sa licence est suspendue pendant les 30 prochains jours. Le ministère a annoncé prendre acte du jugement et qu’il continuerait de défendre son initiative lors du prochain procès concernant sa plainte administrative.Par ailleurs, le tribunal interroge aujourd’hui le FFNK et rendra son verdict concernant l’annulation de sa licence.