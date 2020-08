Intempéries : le gouvernement cherche à stabiliser les prix des produits agricoles

Photo : YONHAP News

Sur fond de flambée des prix des denrées alimentaires due aux fortes précipitations, le gouvernement augmentera l’offre des produits frais particulièrement touchés, tels que le chou chinois, le radis, la courgette, l’aubergine et le concombre. C’est ce qui a été annoncé ce matin à l’issue de la 13e réunion de la cellule d’urgence économique interministérielle.En effet, d’après les chiffres publiés par l’exécutif, les prix des produits agricoles ont grimpé, en juillet, de 4,9 %, alors qu’ils étaient stables en mai et en juin. A cet égard, Hong Nam-ki, le ministre des Finances, qui est également vice-Premier ministre à l’économie, a fait savoir que le volume de choux chinois mis en vente quotidiennement a déjà été doublé, de 50 à 100 tonnes.En parallèle, l’administration projette de fournir des bons de réduction de 20 % pour les achats de légumes dans les grandes surfaces ou en ligne. Des évènements promotionnels seront également organisés par la chaîne de supermarché Hanaro, gérée par la coopérative agricole du pays Nonghyup, à partir d’aujourd’hui et pendant dix jours, pour écouler les produits affectés par les intempéries.