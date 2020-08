Sondage : la cote de popularité du PFU dépasse celle du Minjoo

Photo : YONHAP News

Le Parti du Futur Unifié (PFU), la première force d’opposition, a recueilli plus d’avis favorables que le Minjoo. Du jamais vu depuis octobre 2016, lorsque le « Choi Gate » a éclaté et entraîné, en mars de l’année suivante, la destitution de l’ex-présidente Park Geun-hye.D’après le sondage mené entre lundi et mercredi par l’agence Realmeter auprès de 1 507 adultes, la cote de popularité de la formation présidentielle a reculé de 1,7 point en une semaine pour s’établir à 33,4 %, contre 36,5 % pour le camp conservateur, qui a gagné 1,9 point sur la même période.Si l'on en croit un responsable de Realmeter, cette montée en puissance du PFU s’expliquerait notamment par une opinion publique de plus en plus hostile à la politique immobilière du gouvernement. De son côté, le principal parti de l’opposition a récemment mené une série d’actions visant les centristes, telles que la visite des régions de Jeolla, fief traditionnel du camp progressiste, et affecté gravement par les intempéries.Quant au président de la République, Moon Jae-in, il a perdu 0,6 point avec 43,3 % d’opinions favorables, contre 52,5 % d’avis négatifs.Le taux de fiabilité de cette enquête est de 95 % avec une marge d’erreur de 2,5 points.