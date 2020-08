Météo : une journée sans pluie

Photo : YONHAP News

Lourd, humide, nuageux et ensoleillé. Cela faisait des semaines que la Corée du Sud n’avait pas connu une telle journée. L’absence de précipitations permet aux sud-Coréens de souffler un peu, même si le week-end s’annonce malheureusement pluvieux.Les températures se maintiennent ainsi au-dessus du seuil des 30°C. Les maximales atteignent 30°C à Busan, 31°C à Séoul, 32°C à Daejeon, et enfin 35°C à Daegu et sur l’île de Jeju.La région septentrionale sera sous la pluie pendant une grande partie de la journée, alors que le centre et l’est seront plus qu’épargnés, avec un grand soleil annoncé par Météo-Corée. Jusqu’à 36°C sont attendus à Daegu, alors que dans la capitale, le mercure redescendra à 28°C.