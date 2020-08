Moon Jae-in déclare 11 nouvelles régions inondées comme zones sinistrées spéciales

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in vient de désigner 11 régions méridionales dévastées par les fortes pluies de la mousson, comme « zones sinistrées spéciales » dans le cadre d'une aide rapide de l'Etat aux travaux de rétablissement et de l'offre d’un fonds de secours.C'est ce qu'on a appris cet après-midi du porte-parole de la Cheongwadae. Parmi ces régions se trouvent la municipalité de Namwon dans la province de Jeolla du Nord, la commune de Gurye dans la province de Jeolla du Sud ainsi que celle de Hadong dans la province de Gyeongsang du Sud.Ainsi cette nouvelle désignation porte le nombre des collectivités locales déclarées comme zones spéciales de catastrophes à 18. En effet, la semaine dernière, le gouvernement a accordé ce statut à sept régions du centre et de l'est du territoire touchées de plein fouet par les pluies torrentielles, après avoir évalué l'ampleur des dégâts et l'urgence de l'assistance nécessaire.