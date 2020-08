Les médecins lancent une grève générale contre la réforme du gouvernement

Photo : YONHAP News

L'Association médicale coréenne (KMA) a entamé, aujourd’hui, une grève générale contre la réforme du secteur envisagée par le gouvernement.Les médecins gérant des cliniques et ceux en stage dans des hôpitaux y participent. Mais les médecins en poste dans les départements vitaux, comme les unités de soins intensifs ou les salles d’urgence assurent normalement leur service.Les grévistes réclament le retrait de « quatre politiques médicales vicieuses », à savoir, l’augmentation de 4 000 étudiants en médecine entre 2022 et 2031, la création d’une faculté médicale publique, le remboursement par l’assurance maladie des médicaments de la médecine traditionnelle et la promotion des consultations à distance.La KMA a organisé, cet après-midi, une manifestation à Séoul, qui va être relayée par d’autres dans les principales villes de province. Selon le ministère de la Santé et du Bien-être, 10 584 cliniques sur un total de 33 836, soit 31,3 % de l’ensemble, ont déposé, jusqu'à ce midi, un préavis de grève.