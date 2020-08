COVID-19 : recrudescence de la maladie avec 85 nouvelles contaminations domestiques

Photo : YONHAP News

Après les intempéries, le COVID-19 met de nouveau en alerte le pays entier. Le nombre de nouveaux cas a grimpé à 103 en 24 heures avec 85 infections locales. Du jamais vu depuis le 31 mars. C’est la région métropolitaine qui est la plus menacée avec 72 patients supplémentaires : 31 à Séoul, 38 dans la province de Gyeonggi et trois à Incheon. Plusieurs clusters, tels que des églises protestantes, des écoles et des bureaux ont été détectés ici et là.Mais la plus grande inquiétude vient d’une contamination collective identifiée dans le temple évangélique de Sarangjeil situé dans la capitale. Depuis mercredi, un total de 24 fidèles et leurs proches ont été testés positifs. Et comme environ 1 900 adeptes ont participé à la messe dimanche dernier, le nombre de patients risque de bondir.Il s’agit d’un établissement dirigé par le fameux pasteur ultraconservateur Jeon Kwang-hoon, poursuivi pour une dizaine de charges dont la violation de la loi sur les rassemblements. Le temple a malgré tout manifesté sa volonté d’organiser, dimanche et lundi, des manifestations contre l’administration Moon Jae-in, malgré l’interdiction décrétée par la municipalité de Séoul pour des raisons préventives.Dans ce contexte, le Premier ministre, a averti que, si la situation continuait d’empirer, il faudrait envisager de relever d’un cran le niveau de distanciation sociale à deux sur une échelle qui en compte trois dans la métropole. Dans la foulée, Chung Sye-kyun a appelé au respect des mesures préventives pendant le week-end prolongé du 15 août.