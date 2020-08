Photo : YONHAP News

Sur fond d’accroissement du nombre de livraisons en raison du COVID-19, les quatre principales compagnies du secteur ont désigné le 14 août comme la « journée sans livraisons », pour permettre aux livreurs de souffler après six mois intenses. Ainsi, CJ Logistics, Lotte Global Logistics, Hanjin et Logen reprendront leur travail lundi prochain.Cependant, les plateformes de commerce électronique telles que Coupang, SSG et Market Kurly disposant de leur propre réseau de livreurs assureront leur service comme d’ordinaire.Le gouvernement et le secteur envisagent de renouveler cette initiative tous les ans pour le bien-être des livreurs.