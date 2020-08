Anniversaire de la libération de Corée : Pompeo adresse un message de félicitations

Photo : YONHAP News

Demain, le 15 août, la Corée du Sud célébrera le 75e anniversaire de son indépendance du joug colonial japonais. Le secrétaire d’Etat américain a envoyé, jeudi, un message de félicitations à l’avance.A l’approche de cette fête nationale, Mike Pompeo a tenu à souhaiter la plus grande bénédiction aux sud-Coréens où qu’ils soient, cela au nom du gouvernement et du peuple américains. Il a souligné que l’alliance sud-coréano-américaine faisait force pour assurer la démocratie, la prospérité et la paix dans la région Indo-Pacifique et dans le monde entier.Le chef de la diplomatie des États-Unis s’est ensuite félicité des valeurs communes, de la forte solidarité entre les deux peuples, et de l’amitié de longue date, qui ont tous servi de fondement pour faire face aux défis internationaux. Il a souhaité un partenariat Séoul-Washington durable.Cette année, Pompeo n’a pas mentionné le dossier nord-coréen dans son message lié au 15 août. En 2018, à la même occasion et alors que le président américain Donald Trump était très actif pour négocier avec le dirigeant Kim jong-un, il avait souligné la nécessité de coopérer afin de réaliser une dénucléarisation définitive, complète et vérifiée de la Corée du Nord. L’an dernier, il s’était contenté de réaffirmer la solidité permanente de l'alliance entre les deux alliés, sans évoquer Pyongyang.