Présidentielle 2022 : Lee Jae-myung devance Lee Nak-yeon

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, gouverneur de la province de Gyeonggi étiqueté Minjoo, a recueilli, pour la première fois, plus d’avis favorables que Lee Nak-yeon, autre député de la formation au pouvoir et ancien Premier-ministre de Moon Jae-in, pour l’élection présidentielle de 2022.C’est en tout cas le résultat d’une enquête de l’agence Gallup-Corée, réalisée entre mardi et jeudi auprès de 1001 adultes. 19 % des répondants ont désigné Lee Jae-myung comme leur candidat favori contre 17 % pour l’ex-chef du gouvernement.Viennent ensuite le procureur général Yoon Seok-yeol, avec 9 %, le patron du Parti du peuple, Ahn Cheol-soo, avec 3 %, et enfin le député indépendant, Hong Joon-pyo, avec 2 %.De son côté, la cote de popularité du président de la République a chuté de cinq points en une semaine pour s’établir à 39 % contre 53 % de réponses négatives. Il s’agit, respectivement du plus bas et du plus haut niveau depuis son investiture en mai 2017.Le taux de fiabilité de ce sondage est de 95 % avec une marge d’erreur de 3,1 points.