Moon Jae-in nomme neuf officiers au rang de vice-ministre

Photo : YONHAP News

Le président de la République, Moon Jae-in, a nommé, aujourd’hui, neuf officiers au rang de vice-ministre. Il s’agit des postes de vice-ministre des Affaires étrangères, de l’Intérieur, des Affaires maritimes, des Anciens combattants et de la Législation du gouvernement, ainsi que ceux de directeurs de la Commission du commerce équitable (FTC), de l’Administration du développement rural, du Bureau national de la propriété intellectuel (Kipo), et de l’Agence du développement et de l’investissement de Saemangeum.Comme premier vice-ministre des Affaires étrangères, le chef de l’État a par exemple choisi son secrétaire chargé de la planification de la paix, Choi Jong-kun. Ancien professeur de l’université Yonsei, celui-ci a également occupé les fonctions de secrétaire en charge du contrôle des frais militaires pour la paix depuis l’investiture de Moon, en mai 2017. Il est ainsi considéré comme l’un des principaux artisans de la politique nord-coréenne de l’actuel gouvernement.Quant aux autres postes, il s’agit de promotions de hauts fonctionnaires de formation ayant occupé le rang de ministre adjoint dans des ministères compétents, comme Lee Kang-seop, nouveau ministre de la Législation, qui a consacré toute sa carrière à ce ministère.