Photo : YONHAP News

Toujours pas de beau ciel bleu et ensoleillé pour Séoul. La capitale sud-coréenne est une nouvelle fois sous un ciel blanc et devrait se retrouver sous des précipitations en début de soirée. Dans le reste du pays, le soleil est présent sur une large moitié sud alors que les nuages s’amoncèlent dans la région septentrionale.Le mercure descend légèrement dans le nord et se maintient dans le sud. Il fait 28°C à Séoul, 32°C à Busan, 33°C à Daejeon, et enfin 36°C à Daegu et sur l’île de Jeju.Le weekend sera mitigé avec un samedi pluvieux dans un gros quart nord-ouest et ensoleillé par ailleurs. Dimanche, les pluies devraient se calmer pour laisser progressivement place au soleil.