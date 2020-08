75e Journée de la libération : le président Moon prêt à dialoguer avec le Japon

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens célèbrent aujourd’hui le 75e Gwangbokjeol, la Journée de la libération de la Corée de la colonisation japonaise. La cérémonie officielle, organisée par le gouvernement, s’est déroulée ce matin au Dongdaemun Design Plaza (DDP) à Séoul. Quelque 170 personnes y ont assisté. Parmi elles, on comptait des militants indépendantistes, leurs descendants ainsi que des grandes personnalités et représentants de notre société. Le nombre d’invités a été largement réduit en raison de la propagation du nouveau coronavirus.A cette occasion, le président de la République a tout d’abord décerné une décoration à cinq individus. Ces derniers font partie des descendants de 351 personnes décorées cette année pour avoir contribué à la libération du pays du Matin clair du joug colonial nippon qui a duré plus de trois décennies. Moon Jae-in a ensuite prononcé un discours.En ce 15 août 2020, le chef de l’Etat sud-coréen a déclaré que Séoul était prêt à s’asseoir en face à face avec Tokyo. La porte du dialogue est toujours grande ouverte, a-t-il ajouté. Il a ainsi invité le Japon à résoudre ensemble le dossier du travail forcé durant la Seconde guerre mondiale et ce sur la base du respect des droits de l’Homme. La tension entre les deux pays voisins a commencé, rappelons-le, avec la confirmation en 2018, de la condamnation de Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. (NSSM) par la Cour suprême sud-coréenne. Cette dernière a ordonné au géant de l'acier japonais à payer une indemnité de 100 millions de wons, soit 71 000 euros, à chacun des quatre sud-Coréens exploités dans ses usines.Le locataire de la Maison bleue a également profité de son discours du Gwangbokjeol pour évoquer la coopération intercoréenne. Pour lui, cette dernière est la meilleure solution pour le Sud tout comme pour le Nord de sortir de la dépendance nucléaire et militaire. Plus la coopération Séoul-Pyongyang se concrétisera, plus cela permettra d’aller vers la prospérité commune, a-t-il souligné.Le président Moon n’a pas manqué de parler du COVID-19, de l’économie et des récentes intempéries. Selon lui, les efforts de l’exécutif, des entreprises, du corps médical, des bénévoles ainsi que de tous les citoyens ont permis de surmonter la pandémie et le modèle sud-coréen est respecté dans le monde entier. En présentant que le taux de croissance de la Corée du Sud allait occuper la première place parmi les pays membres de l’OCDE, il a remercié tous ses compatriotes pour avoir changé la crise en opportunité. Et enfin, Moon Jae-in n’a pas oublié de consoler toutes les victimes du jangma qui a ravagé de nombreuses régions du pays. Il a promis de se retrousser les manches afin de protéger la vie et les biens des sud-Coréens face aux désastres qui deviennent de plus en plus fréquents en raison des changements climatiques.Cette cérémonie au DDP a également été illustrée par des spectacles de musique traditionnelle et moderne ainsi que de danse. Divers événements vont se poursuivre dans d’autres villes et régions tout comme dans les missions diplomatiques à l’étranger.