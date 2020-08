COVID-19 : le seuil des 100 cas franchi pour le 4e jour de suite

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a confirmé, ce lundi, 197 malades supplémentaires du COVID-19 en 24 heures : 188 contaminés localement et neuf à l’étranger. Le nombre total des infections atteint 15 515, dont 305 décès. Ainsi, le taux de létalité s’élève à 1,97 %.Les cas additionnels de nouveau coronavirus continuent de se multiplier depuis vendredi dernier, pour atteindre un nouveau pic en plus de cinq mois. Le pays a enregistré 548 nouveaux cas confirmés durant les trois derniers jours, à savoir 103 vendredi, 166 samedi et 279 hier.Ce rebond est notamment dû à des contaminations massives survenues dans des églises protestantes situées à Séoul et dans la province de Gyeonggi. Le nombre de malades parmi les fidèles de l’église Sarang Jeil a été estimé hier à 249.Cette église située dans l’arrondissement de Seongbuk constitue ainsi le troisième plus grand foyer de l'épidémie en Corée du Sud après l’église de la secte Shincheonji à Daegu (5 214 infectés) et les boîtes de nuit d'Itaewon à Séoul (277 infectés).