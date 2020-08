COVID-19 : les étrangers devront régler l'intégralité de la facture en cas de violation des mesures de quarantaine

Photo : YONHAP News

Désormais, les étrangers contaminés par le COVID-19 qui ne suivent pas les directives de quarantaine imposées par les autorités sanitaires sud-coréennes devront payer l’intégralité des frais de traitement liés au virus. Ce dispositif est entré en vigueur aujourd’hui.Rappelons que l’Etat prenait jusqu’à présent en charge les frais liés non seulement au dépistage, mais aussi aux soins des patients arrivant de l’étranger.En parallèle, le pays facturera à compter du 24 août prochain des montants différents à chaque visiteur testé positif selon le principe de réciprocité dans les relations diplomatiques.Quant aux étrangers ayant souscrit à l'assurance maladie, ils devront payer seulement une partie des frais non couverts, comme c’est le cas pour les habitants du pays du Matin clair.Enfin, les résidents étrangers ayant contracté le nouveau coronavirus à l’intérieur du pays continueront de bénéficier des soins fournis par l’Etat dans le but de limiter la propagation au niveau local.