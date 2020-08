Les exercices militaires conjoints sud-coréano-américains auront lieu du 18 au 28 août

Photo : YONHAP News

Les exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington pour le second semestre 2020 se tiendront entre le 18 et le 28 août. C’est ce qu’a annoncé, hier, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS). Il s’agit du premier calendrier officiellement confirmé par les autorités militaires des deux alliés.Toutefois, le test de capacité opérationnelle (FOC) du futur commandement combiné Corée-USA, une procédure indispensable pour le transfert, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre, ne pourra finalement pas avoir lieu cette fois-ci en raison de la situation liée à la pandémie de COVID-19.L’ensemble des exercices se dérouleront via une simulation sur ordinateur dans le but d’améliorer la capacité de gestion en temps de guerre, ainsi que la capacité à accomplir des missions en cas de guerre totale.Sur fond de crise sanitaire, le nombre de soldats américains dépêchés dans le sud de la péninsule et de militaires sud-coréens mobilisés sera fortement réduit. Conséquence : les entraînements de nuit n’auront pas lieu.La Corée du Sud et les Etats-Unis vont décider ensemble de nouvelles dates pour le transfert du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre et le test de capacité opérationnelle (FOC), en scrutant de près l’évolution de la propagation du COVID-19.