COVID-19 : une cellule interministérielle de crise mise en place dans la région métropolitaine

Photo : YONHAP News

Le gouvernement vient de créer une cellule interministérielle de crise dans la région métropolitaine afin d’accélérer les enquêtes épidémiologiques et intensifier le traçage des contacts à risque dans les écoles ou les établissements religieux. Cette cellule de crise sera constituée de 38 équipes pour un effectif total de 190 personnes.Parallèlement, le système de gestion collective des lits de soins sera mis en place à Séoul, à Incheon et dans la province de Gyeonggi afin de mieux faire face à un afflux important de patients porteurs du COVID-19.Le Premier ministre Chung Sye-kyun a également demandé aux autorités sanitaires de passer en revue le système médical d’urgence en vue de prévenir les éventuels problèmes liés à la grève générale prévue par l'Association médicale coréenne (KMA) contre la réforme du gouvernement.Si la propagation du nouveau coronavirus ne se stabilise pas à Séoul et dans la province de Gyeonggi dans le courant de la semaine, l’exécutif pourrait envisager de relever le niveau de distanciation sociale de deux à trois, le niveau maximal.Pour que le niveau de distanciation sociale atteigne son plafond, le nombre de nouveaux cas par jour doit dépasser en moyenne 100 durant deux semaines. De plus, le nombre de patients doit doubler au moins à deux reprises chaque semaine.Dans ce cas, tout rassemblement de plus de dix personnes sera interdit et les établissements à risque et à haut risque seront fermés. Les cours seront uniquement dispensés en ligne.