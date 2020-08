Yoo Myung-hee parmi les favoris à l'élection du nouveau patron de l'OMC

Photo : YONHAP News

La ministre déléguée au Commerce extérieur, Yoo Myung-hee, fait partie du « top 3 » des candidats pour prendre la tête de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), selon l'équipe Global Economic Dynamics (GED) de la Fondation Bertelsmann.Créée en 1977, la Fondation Bertelsmann est une organisation à but non lucratif qui mène divers projets d’intérêt général dans les domaines de la politique, de la société et de l’économie.Selon cet institut allemand qui a mené un sondage auprès de 1 092 experts internationaux, Yoo est l’un des trois prétendants les plus qualifiés, avec la ministre kényane Amina Mohamed et l’ex-chef de la diplomatie moldave Tudor Ulianovschi.L'équipe Global Economic Dynamics (GED) a souligné les progrès importants réalisés par la ministre sud-coréenne en matière de commerce dans son pays. Evitant toutefois de se risquer à un pronostic sur le résultat de l’élection du nouveau directeur général de l’OMC, elle a estimé que les pays membres de l’institution de Genève opteraient non pas pour un technocrate mais pour un leader politique capable de répondre activement aux différents enjeux commerciaux.