Crèmes glacées : record d'exportations en volume et en valeur en 2019

Photo : YONHAP News

Les glaciers sud-coréens ont réalisé des exportations records en 2019. Selon les chiffres publiés hier par le Service des douanes coréennes (KCS), le volume de crèmes glacées et de desserts congelés exportés a enregistré un record avec 16 302 tonnes. Leur valeur est estimée à environ 54 millions de dollars.Le montant des exportations de glaces pour la première moitié de cette année a également connu une hausse de 7,4 % en glissement annuel, atteignant 35 millions de dollars. A ce rythme, le résultat de cette année pourrait encore battre un record.Les Etats-Unis sont le premier pays importateur de glaces « made in Korea ». Viennent ensuite la Chine, le Vietnam, le Canada et les Philippines.En revanche, le marché des crèmes glacées est en déclin en Corée du Sud à mesure que le nombre d’enfants diminue et que la population opte de plus en plus pour des boissons comme le café glacé.Le secteur des glaces se porte ainsi de plus en plus mal dans le pays du Matin clair. Sa valeur estimée à 1,64 milliard de dollars en 2014 a chuté à 1,41 milliard en 2019.