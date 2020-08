Début des exercices militaires Séoul-Washington sur fond de rebond du COVID-19

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que la Corée du Sud et les Etats-Unis ont entamé leurs manœuvres militaires conjointes de dix jours, programmés pour le second semestre 2020 en Corée du Sud.Les deux alliés devaient les lancer à l’origine ce dimanche, mais ils ont dû les décaler de deux jours, suite à l’identification d’un cas de COVID-19 chez les militaires sud-coréens qui devaient y être mobilisés. Les autres participants à l’opération qui sont entrés en contact avec le contaminé ont tous été testés négatifs. Les autorités militaires des deux pays ne relâchent cependant pas leur vigilance face à la nouvelle propagation massive de l’épidémie dans le pays.Quoi qu’il en soit, les exercices se déroulent en deux étapes : la première pour la défense jusqu’au 22 août et la seconde pour la contre-attaque entre le 24 et le 28 août.C’est un exercice de commandement principalement réalisé à l’aide de simulations informatiques. Comme lors de leurs manœuvres précédentes, les soldats des deux nations s’entraînent pour protéger la Corée du Sud contre une attaque nord-coréenne. Cependant, ils n’effectueront pas d’exercices nocturnes et leur nombre a été réduit de moitié, également en raison du coronavirus.De même, le test de capacité opérationnelle (FOC) du futur commandement combiné des deux alliés n’aura pas lieu non plus, contrairement à ce qui était initialement prévu. Cela retardera inévitablement le transfert, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre. L’administration de Moon Jae-in voulait reprendre ce contrôle avant la fin de son quinquennat, qui expirera en mai 2022.La question est aussi de savoir si la Corée du Nord durcira le ton ou non à l’égard de ces manœuvres, qu’elle fustige.