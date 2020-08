Donald Trump se dit garder une bonne relation avec Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le président américain, Donald Trump, a déclaré, lundi, que le leader nord-coréen, Kim Jong-un, était un joueur d'échecs de classe mondiale, tout comme Vladimir Poutine, Xi Jinping et Recep Tayyip Erdogan, respectivement les dirigeants russe, chinois et turc.Un propos prononcé lors de son discours à Oshkosh dans le Wisconsin aux Etats-Unis. Une façon de douter du charisme international de Joe Biden, son rival démocrate pour la prochaine présidentielle.Selon l'actuel locataire de la Maison blanche, il maintient une bonne relation avec l’homme fort de Pyongyang et il faut laisser voir ce qui se passera à l’avenir. Il estime aussi que les leaders qu'il a mentionnés souhaitent tous l’élection de l’ancien vice-président de Barack Obama, suggérant que sa victoire permettra à ces pays de se trouver en position avantageuse, au détriment de Washington.Trump s’est également engagé à trouver un accord avec l’Iran s’il entame un deuxième mandat.