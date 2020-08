Parlement : coup d’envoi d’une nouvelle session extraordinaire

Photo : YONHAP News

Après un répit de deux semaines, l’Assemblée nationale reprend aujourd’hui ses travaux, en session extraordinaire et pour deux semaines. Pendant les quatre premiers jours, chaque commission procédera à un examen du projet de loi de règlement du budget de l’Etat 2019. Et les 24 et 25 août, les députés interrogeront le gouvernement sur sa politique générale.Une bataille acharnée doit s’engager entre la majorité présidentielle et l’opposition conservatrice autour de plusieurs dossiers brûlants. Il s’agit notamment de la création d’une agence en charge de l’enquête sur les crimes impliquant de hauts fonctionnaires, de la politique immobilière ou de l’élaboration d’un éventuel quatrième additif au budget 2020. Les deux camps chercheront chacun à prendre le dessus en préparation de la session ordinaire qui s’ouvrira le 1er septembre.Les débats s’annoncent houleux aussi sur le projet de l’aménagement des quatre grands fleuves du pays, mené par l’ex-président conservateur Lee Myung-bak, ainsi que celui des panneaux solaires photovoltaïques, lancé par l’administration de Moon Jae-in. Les fortes pluies qui ont récemment frappé le pays ont à nouveau suscité une polémique sur ces deux initiatives.Le Minjoo, le parti au pouvoir, se montre dubitatif à l’égard de l’effet de prévention des inondations du premier, alors que le Parti du Futur Unifié (PFU), la première force de l’opposition, répète de son côté que le second est à l’origine de nombreux glissements de terrain en montagne.