Corée du Nord : le Parti des travailleurs se réunit demain en assemblée plénière

Photo : YONHAP News

Pyongyang convoquera demain une nouvelle assemblée plénière du comité central de son Parti des travailleurs, le parti dirigeant, une première depuis huit mois. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la KCNA.L’agence officielle du pays communiste a précisé que la réunion serait organisée pour « discuter et décider des questions ayant une grande signification pour le développement de la révolution du pays et pour le renforcement de la force de combat du parti », sans donner plus de précisions.Cette session plénière provoque cependant des spéculations sur la possibilité que le Nord publie une nouvelle déclaration véhémente envers son voisin du Sud et les Etats-Unis, qui ont lancé aujourd’hui de nouveaux exercices militaires conjoints.Le régime de Kim Jong-un devrait également arrêter des décisions définitives, semble-t-il, sur les dossiers abordés lors des conférences du conseil politique exécutif et du bureau politique du parti, qui se sont tenues respectivement les 5 et 13 août. Il s’agissait notamment de créer un nouveau département au sein du comité central et d’encadrer sa fonction et son rôle.Il paraît également possible que les discussions portent sur une série de mesures visant à favoriser l’unité nationale et à améliorer le quotidien du peuple.