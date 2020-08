COVID-19 : restrictions renforcées dans les écoles de la région de Séoul

Photo : YONHAP News

Alors que le nouveau coronavirus regagne du terrain en Corée du Sud, les établissements scolaires situés à Séoul et dans sa région ont décidé de renforcer les restrictions sur leur quota d’élèves présents en classe à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 11 septembre. Une décision prise à la suite de l’élévation du niveau de distanciation sociale de niveau un à deux.Les écoles maternelles et primaires et les collèges doivent donc limiter le nombre d’élèves à moins d’un tiers, contre deux tiers auparavant. Les lycées peuvent accueillir jusqu’à 66 % de leur effectif. Le ministère de l’Education a recommandé également aux rectorats des autres provinces de réduire la concentration à deux tiers dans les établissements.Par ailleurs, dans les arrondissements de Seongbuk et de Gangbuk dans la capitale, et dans les villes de Yongin et de Yangpyeong, dans la province de Gyeonggi, qui ont récemment connu une propagation massive de COVID-19, les élèves suivront leurs cours à distance pendant deux semaines à partir d’aujourd’hui. Idem pour 39 instituts aux alentours d’un café Starbucks à Paju, nouveau foyer de l’épidémie.Le ministère prévoit également de réclamer aux collectivités locales d’ordonner une interdiction d’opération aux établissements privés scolaires de toute taille qui ne respectent pas les mesures de prévention. Dans le cas où la situation n’est pas maîtrisée ou empire, les autorités envisagent de fermer les grandes académies qui accueillent plus de 300 personnes.