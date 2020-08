COVID-19 : le secteur des TIC opte à nouveau pour le télétravail

Photo : YONHAP News

Face à la remontée des cas de COVID-19, les entreprises spécialisées dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont décidé d’imposer à nouveau le télétravail à leurs employés pour prévenir toute contamination.Le plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays, SK Telecom a notifié le travail à domicile depuis hier et pendant une semaine à tous ses employés. Il leur a également demandé d’éviter de sortir de chez eux pendant cette période et de discuter au préalable avec leur supérieur de la nécessité de venir au bureau le cas échéant. C’est la troisième fois que la société prend une telle décision.Un autre opérateur, KT, a adopté la même démarche pour la période allant du 18 au 23 août pour ses salariés travaillant à Séoul, dans la province de Gyeonggi, à Inchon et à Busan. Dans les sièges des autres régions, les femmes enceintes, les parents de jeunes enfants et les personnes à la santé fragile peuvent travailler depuis chez eux.Le groupe Kakao, qui possède la fameuse messagerie Kakao Talk, a également opté pour le travail à distance pour une durée indéterminée depuis le 14 août. Cela faisait seulement un peu plus d’un mois qu’il avait fait revenir ses employés au bureau.Enfin chez Naver, principal moteur de recherche sud-coréen, et Nexon, firme de jeu-vidéo, les travailleurs viennent au bureau seulement deux jours par semaine.