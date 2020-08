Intempéries : début de l’enquête sur l’ouverture suspicieuse des barrages

Photo : YONHAP News

Face aux doutes soulevés autour du déversement soudain de l’eau des barrages qui aurait aggravé les dégâts lors des dernières pluies torrentielles, le gouvernement a lancé une enquête préalable sur ce sujet.Selon le ministère de l’Environnement, l’étude porte notamment sur la gestion, la quantité des eaux évacués et le moment de l’ouverture des écluses des barrages de Seomjin, de Yongdam et de Hapcheon.Une équipe d’experts a organisé, lundi, une première réunion afin d’analyser les données. Elle reflètera également les opinions des riverains et des responsables des digues. Les autorités prévoient d’élucider cette affaire en formant une commission d’enquête avant la fin du mois.Cho Myung-rae, le ministre de l’Environnement, a affirmé hier, lors d’un briefing lié aux inondations, qu’il prenait au sérieux cette question, mais qu’il ne pouvait pas confirmer pour le moment qu’il s’agissait d’un désastre causé par l’Homme. Il a, dans ce cadre, affiché sa volonté ferme de révéler l’origine de cet incident et de sanctionner les responsables en cas de violation de la loi.Son ministère compte également soutenir les régions dévastées à travers l’élargissement des « zones spéciales sinistrées » et l’accroissement de l’aide financière pour les victimes, après négociation avec les administrations responsables.