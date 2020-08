COVID-19 : la flambée des nouvelles infections se poursuit

Photo : YONHAP News

L’épidémie du COVID-19 continue de se propager de manière inquiétante. 246 nouveaux cas ont été détectés ces 24 dernières heures : 235 d’origine locale et 11 importés. Leur nombre cumulé sur ces cinq derniers jours flirte avec les 1 000. 383 de ces nouveaux cas sont liés à l'église protestante Sarang Jeil à Séoul, dirigée par le pasteur conservateur très controversé Jun Kwang-hoon.Le gouvernement souligne la nécessité de dépister et isoler rapidement les fidèles de cette congrégation afin de contenir la contagion, indiquant que le taux de positivité des tests y atteint 15 %. A ce jour, il a réussi à obtenir la liste de 3 200 de ses quelques 4 000 adeptes. 2 500 d’entre eux se sont fait dépister.Mais deux choses inquiètent particulièrement les autorités sanitaires : d’abord, un total de 75 infections identifiées dans d’autres régions ont, elles aussi, un lien avec ce foyer. Ensuite, le pasteur, lui-même testé positif, et nombre de ses fidèles ont participé à un grand rassemblement, samedi, sur la place Gwanghwamun, en plein cœur de Séoul. Une contagion massive est en conséquence redoutée.L’inquiétude monte également concernant un possible manque de lits dédiés aux réanimations à Séoul et dans sa région. Du coup, les responsables cherchent à désigner de nouveaux établissements médicaux en charge de traiter uniquement les personnes atteintes du COVID-19.Par ailleurs, plusieurs dizaines de nouvelles infections liées à trois autres églises, dans la capitale et à Yongin, en banlieue sud de Séoul, avaient été répertoriées. Parmi elles figure l’église évangélique de Yoido, la plus grande du pays. Elle compte pas moins de 560 000 membres.