Les lycéens pourront prendre des cours d’IA à partir du 2e semestre 2021

Photo : YONHAP News

Les lycéens sud-coréens pourront s’initier à l’intelligence artificielle (IA) à partir du deuxième semestre de l’année prochaine au plus tôt.Le ministère de l’Education a notifié, hier, son projet d’intégrer « la base de l’IA » et « les maths de l’IA » dans les matières d’option de l’orientation professionnelle des lycées. C’est la première fois que cette matière fait son apparition dans le programme scolaire public du pays du Matin clair.Le premier permet de comprendre ce qu’est une IA et le second se concentre sur le principe mathématique de cette technologie. Les deux étant une discipline de choix, seuls ceux qui le souhaiteront pourront les suivre. Chaque établissement scolaire déterminera l’ouverture des cours à la suite d’un sondage sur la préférence des élèves.Les autorités scolaires récolteront les avis jusqu’à la fin du mois d’août. La première évaluation recueillie auprès du grand public était plutôt positive. Compte tenu du fait que la rédaction d’un manuel scolaire et sa validation prend d’habitude un an, les nouveaux cours devraient pouvoir débuter en septembre 2021.