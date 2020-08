COVID-19 : l’armée impose un niveau relevé de distanciation sociale à toutes ses troupes

Photo : YONHAP News

Face à une progression à trois chiffres du nombre de nouvelles contaminations au COVID-19 pour le cinquième jour consécutif, l’armée a elle aussi actualisé ses mesures de prévention.De fait, elle a décidé de relever à deux le niveau de la distanciation sociale pour ses troupes dans l’ensemble du pays. Sa décision entrera en vigueur dès demain pour 12 jours. Elle avait imposé la même mesure dimanche, mais seulement aux unités situées dans la région de Séoul et à Busan, la deuxième ville du pays.Conformément à la nouvelle consigne, les congés et les permissions des militaires sont suspendues et limitées pendant les deux prochaines semaines, sauf à quelques exceptions près. Il leur est interdit de se rendre aux établissements à haut risque de contamination, comme les cybercafés.Leurs activités religieuses seront elles aussi restreintes. Les offices ou les messes devront être célébrés en ligne.