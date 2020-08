Corée du Nord : nouvelle exemption de l’Onu pour un projet d’aide humanitaire

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a accordé, jeudi dernier, une exemption pour un nouveau projet d’assistance humanitaire à la Corée du Nord.Selon le site web de son comité, qui veille à l’application des sanctions imposées au pays communiste, c’est une ONG sud-coréenne qui a déposé une demande de dérogation. Elle a alors annoncé vouloir offrir au Nord des scanners dentaires et des équipements permettant de fabriquer des prothèses de dents. Le montant de l’aide n’a pas été dévoilé.Au sujet du but de cette initiative, le comité explique qu’il s’agit d’améliorer la santé bucco-dentaire des nord-Coréens particulièrement vulnérables, comme les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées.L’autorisation onusienne est valable pour une durée de six mois, donc jusqu’au 13 février 2021. D’ici cette échéance, l’organisation devra achever la livraison de son aide.