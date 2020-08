Pentagone : Pyongyang posséderait jusqu’à 60 armes atomiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord disposerait d’un arsenal d’environ 20 à 60 armes nucléaires et elle serait capable d’en fabriquer six chaque année. C’est en tout cas ce qu’on a appris d’un rapport, publié aujourd’hui par le département américain de la Défense.Le Pentagone y estime que la famille de Kim Jong-un n’abandonnera jamais ses armes atomiques, puisqu’elle ne veut pas voir survenir dans son pays une révolution comme celle de 2011 en Libye, après l’abandon en 2003 de ses bombes atomiques par Kadhafi.Selon le document, l’Etat communiste posséderait aussi 20 types d’armes chimiques dont le volume devrait atteindre 2 500 à 5 000 tonnes. Il aurait donc le troisième arsenal chimique au monde.Dans le même temps, le ministère américain a tiré la sonnette d’alarme quant à la possibilité que le Nord développe des armes biologiques. Il a précisé que Pyongyang avait commencé à les étudier dès les années 1960, et qu’il pouvait d'ores et déjà produire plusieurs agents bactériologiques, dont l'anthrax et le choléra.S’agissant du nombre de hackers nord-coréens, le rapport l’estime à environ 6 000 et analyse qu’ils se livrent à leurs activités dans plusieurs pays, dont la Biélorussie, la Chine, l’Inde, la Malaisie et la Russie.