L’ampleur de l’effondrement des exportations se rétrécit en juillet

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes ont chuté en juillet aussi. C’est ce que montrent les données publiées aujourd’hui par le Service des douanes. Pour être plus précis, le mois dernier, la Corée du Sud a vendu ses produits à l’étranger pour une valeur de 42,8 milliards de dollars, soit une baisse de 7,1 % en glissement annuel. C’est le chiffre définitif.Il s'agit d’une contraction qui se poursuit depuis le déclenchement de la pandémie du COVID-19. Son ampleur s’est cependant rétrécie par rapport à celles de 10,8 % en juin, de 23,6 % le mois précédent et de 25,5 % en avril. La raison : les expéditions vers les Etats-Unis et la Chine, les deux principaux pays importateurs de marchandises « made in Korea », sont reparties à la hausse pour la première fois en quatre mois. Elles ont progressé de 7,7 % et de 2,5 % respectivement.A l’inverse, les exportations vers le Vietnam, l’Union européenne, le Japon et le Moyen-Orient se sont encore repliées.Les importations ont, elles aussi, diminué de 11,6 % par rapport à il y a un an, pour s’établir à 38,7 milliards de dollars, et ce dans le sillage de la baisse des cours du pétrole sur le marché international.Le pays du Matin clair a par conséquent enregistré un excédent commercial pour le troisième mois consécutif.