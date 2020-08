Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est plongée dans un grand bain de soleil. Tout le territoire peut jouir d’un ciel bleu et ensoleillé, ce qui n’était pas arrivé depuis des semaines voire des mois.Du côté des températures, c’est la canicule sur tout le pays. Les maximales atteignent 33°C à Busan et sur l’île de Jeju, 34°C à Séoul, 35°C à Daejeon, et enfin 38°C à Daegu.Météo-Corée annonce un temps identique demain avec du soleil partout. Le thermomètre continuera de monter.