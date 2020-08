COVID-19 : Chung Sye-kyun annonce un renforcement des mesures de prévention, les églises officient en ligne

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de renforcer davantage les mesures visant à contenir la propagation du COVID-19, dont les églises de la région de Séoul sont devenues un grand foyer de contagion. Il s’agit plus précisément de les autoriser à célébrer seulement les offices et les messes en ligne et d’interdire tout autre rassemblement ou activité dans le cadre du renforcement de la distanciation sociale. Elles entrent en vigueur aujourd'hui dès minuit.C’est le Premier ministre Chung Sye-kyun qui l'a annoncé aujourd’hui, dans une déclaration à la nation. Cette directive concerne les lieux de culte situés non seulement à Séoul et dans sa région proche de Gyeonggi, mais aussi à Incheon, qui se trouve à 50 km à l'ouest de la capitale.Tous les rassemblements et les réunions seront interdits s’ils accueillent plus de 50 personnes à l’intérieur et plus de 100 personnes en extérieur. Et 12 catégories d’établissements à haut risque de contamination, comme les clubs, les karaokés, les buffets ou encore les cybercafés seront, eux aussi, fermés temporairement.Le chef du gouvernement a demandé la compréhension du peuple, précisant que le nouveau dispositif risquait de peser sur les activités quotidiennes et que la situation était très grave dans la région métropolitaine.