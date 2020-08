Groupe de travail Séoul-Washington : Lee In-young cherche à réorienter le rôle

Photo : YONHAP News

Le nouveau ministre de la Réunification, Lee In-young, a reçu, hier, l’ambassadeur des Etats-Unis à Séoul, Harry Harris. A cette occasion, le ministre a fait part à son hôte de ses idées sur les relations intercoréennes, affirmant que la coopération et le soutien des Etats-Unis étaient très importants afin de les concrétiser.Il a pourtant évoqué la nécessité de réajuster l’orientation et la fonction du groupe de travail sud-coréano-américain dans le sens du développement des relations entre les deux Corées. Cet organisme a été lancé en 2018 par Séoul et Washington pour converger leurs consensus en matière de coopération intercoréenne, de dénucléarisation de la Corée du Nord et de sanctions contre celle-ci.Selon l’ex-numéro deux du Minjoo, le parti au pouvoir, les avis sont partagés sur le rôle du groupe en question. C’est-à-dire que, pour certains, c’est un mécanisme efficace pour se concerter sur les sanctions contre le pays communiste, et pour d’autres, il sème des embûches dans les relations Séoul-Pyongyang.Le représentant américain n’a cependant pas paru être sur la même longueur d’onde. De fait, Harris a reconfirmé son soutien à la manière actuelle de chercher des moyens de coopération intercoréenne via ce groupe.Même tonalité dans la réaction du département d’Etat. Interrogé hier par la presse sud-coréenne sur les propos du ministre Lee, son porte-parole est revenu sur les enjeux initiaux de ce dispositif, qui, selon lui, consistent à déployer ensemble leurs efforts diplomatiques, à mettre en œuvre les sanctions contre le régime de Kim Jong-un et à coordonner la coopération intercoréenne.