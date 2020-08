Des bombardiers américains survolent les côtes de la péninsule

Photo : YONHAP News

Six bombardiers américains ont volé, lundi, près des côtes de la péninsule, la veille du lancement des nouveaux exercices militaires conjoints Séoul-Washington. Des sorties simultanées et qualifiées d’extrêmement exceptionnelles. Il s’agirait d’envoyer un message d’avertissement à la Corée du Nord et à la Chine.D’après le commandement de l’US Air Force pour le Pacifique, quatre B-1B ont décollé des bases aériennes du Texas et de l’île de Guam et deux B-2 Spirit de la base américaine de Diego Garcia dans l’océan Indien.L’armée de l’air américaine a annoncé que ces vols avaient pour mission de montrer les capacités à transmettre à tout commandant des options d’attaque, préparée et à longue distance.De l’avis des experts militaires, le déploiement des avions aurait eu lieu en considération du souhait exprimé par le commandant des forces américaines stationnées en Corée du Sud, Robert Abrams, qui cumule la fonction de numéro un du commandement combiné sud-coréano-américain.Le général a insisté sur la nécessité que les manœuvres militaires Séoul-Washington, actuellement en cours, doivent se dérouler de façon à vérifier la préparation de défense commune.