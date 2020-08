Chung Sye-kyun : poursuite judiciaire en cas d’entrave à l’enquête épidémiologique

Photo : YONHAP News

Alors que l’épidémie du COVID-19 regagne du terrain dans la région métropolitaine de Séoul, le Premier ministre s’est dit prêt à recourir à la voie judiciaire pour les personnes qui empêchent les tests de dépistage et les enquêtes épidémiologiques. Un propos tenu ce matin lors d’une réunion d'urgence sur la pandémie.Selon Chung Sye-kyun, il n’hésitera pas à leur réclamer des réparations en cas de propagation du coronavirus. Depuis le week-end dernier, le pays du Matin clair recense chaque jour un nombre à trois chiffres de cas confirmés.Toujours d’après le chef du gouvernement, les autorités ont du mal à enquêter sur l’église Sarang Jeil, le nouveau cluster situé dans la capitale, parce que celle-ci refuse de remettre la liste de tous ses fidèles. Il a ainsi ordonné à la municipalité de Séoul de faire en sorte de se la procurer dans les plus brefs délais via une investigation administrative forcée, en coopération avec le procureur et la Police.Chung a également demandé aux autorités sanitaires de bien classifier les patients présentant des symptômes bénins et à haut risque, afin d’assurer un nombre suffisant de lits d’hôpitaux.Concernant le niveau de distanciation social, le Premier ministre a souligné que la priorité était avant tout d’endiguer la propagation, car passer à la phase trois risquerait de créer un choc important dans la vie des citoyens et l’économie nationale.