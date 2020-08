Le nouveau Premier ministre nord-coréen visite des villages touchés par les inondations

Photo : YONHAP News

Kim Tok-hun, nouvellement nommé Premier ministre nord-coréen, a visité des régions de la province du Hwanghae du Nord, dévastées par les inondations, afin de faire un état des lieux pour les réparations. Il s’agit de son premier programme officiel depuis sa prise de fonctions, le 13 août. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la KCNA, l'agence de presse du pays communiste.L’homme politique de 59 ans a souligné que les travaux de réhabilitation devraient avoir pour priorité l’intérêt des habitants et assurer des conditions de vie stable pour les sinistrés.Le village d’Eunpa a subi d’importants dommages suite aux pluies diluviennes. Près de 6 millions de mètres carrés de rizières et 730 maisons ont été inondés. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un y a également effectué une visite au début du mois.Le chef du gouvernement nord-coréen s’est ensuite rendu à Seoheung et à Bongsan et a discuté de projets pratiques, tels que la restauration des stations de drainage et de pompage et la distribution du fumier.Park Pong-ju, le numéro trois nord-coréen qui est le vice-président de la Commission des affaires de l'Etat, a pris la même démarche. Il a visité les villes sinistrées de Kimhwa, Cheorwon et Pyonggang dans la province de Kangwon, en vue de rencontrer les victimes et d’encourager la reconstruction de leur lieu de vie.