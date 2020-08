Hong Nam-ki : le taux de conversion en « jeonse » abaissé à 2,5 %

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie, Hong Nam-ki a dévoilé, ce matin lors d’une réunion des ministres liés au marché immobilier, une série de dispositifs visant à protéger les locataires.Tout d’abord, le gouvernement prévoit d'abaisser le taux maximum appliqué lors de la conversion du système de location en « jeonse » à celui basé sur le paiement du loyer mensuel, autrement dit de 4 % à 2,5 %. Dans le cadre d’un contrat en « jeonse », le locataire verse une grande somme d’argent en caution aui lui est intégralement restituée à l'issue du bail et est, en échange, exempté de loyer.Selon celui qui est également ministre des Finances, cette décision a été prise dans un contexte où le taux actuel risque d’accélérer le changement vers la location mensuelle et d’alourdir la charge des locataires. Le chiffre a été fixé en tenant compte des intérêts des deux côtés, notamment le taux d’intérêt du prêt pour la caution des locataires et du taux bénéficiaire en produits d’investissements pour les propriétaires.En outre, les locataires pourront consulter les données sur l’appartement pendant un certain temps, même après le déménagement, en vue de décourager les bailleurs de refuser le renouvellement du contrat pour une fausse raison.Enfin, l’exécutif prévoit de mettre en place six commissions supplémentaires de règlement des différends face à l’éventuel accroissement des conflits provoqués par l’entrée en vigueur, fin juillet, de la nouvelle loi immobilière.