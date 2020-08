Les grandes firmes ont augmenté leurs investissements malgré la baisse de leurs bénéfices

Photo : YONHAP News

Les grandes entreprises ont vu leurs bénéfices d’exploitation baisser, sous l’impact de la crise du COVID-19, mais leurs investissements se sont accrus au premier semestre de cette année.D’après le site d’évaluation de la performance des sociétés, CEO Score, le chiffre d’affaires des 64 « chaebol » s’élève dans la même période à 651 884 milliards de wons, soit environ 466 milliards d’euros, et le résultat d’exploitation à 30 360 milliards de wons, quelque 22 milliards d’euros. Cela correspond à une baisse de 3,7 % et de 25,3 % respectivement en glissement annuel. 38 d’entre elles ont vu leurs profits diminuer, y compris GS Group, Hyundai Heavy Industries et Kumho Asiana Group.En revanche, le montant de leurs investissements a progressé de 15,8 % sur un an avec 43 291 milliards de wons, l’équivalent de 31 milliards d’euros. C’est le conglomérat Samsung qui a dépensé le plus en les augmentant de 64,8 %. Il s’agit de 15 % de la somme de l’ensemble des entreprises. Viennent ensuite Hyundai Motor, KT et Posco.Parmi les filiales, Samsung Electronics a investi le plus grand montant afin de maintenir sa position de leader irrattrapable dans le domaine des semi-conducteurs.