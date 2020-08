COVID-19 : la Corée du Sud fait état de 297 nouveaux cas de contamination

Photo : YONHAP News

La circulation du coronavirus s’accélère. 297 cas supplémentaires de COVID-19 ont été signalés ces 24 dernières heures : 283 d’origine locale et 14 importés. Le bilan national depuis le début de l’épidémie est désormais porté à 16 058 malades.La moitié des personnes contaminées depuis une semaine sont âgées de plus de 50 ans et le nombre des plus de 70 ans dépasse la barre des 100.Parmi les fidèles de l’église protestante Sarang Jeil, le plus grand foyer d’infections de la région de Séoul, porteurs de la maladie, les plus de 60 ans en représentent 40 %. Le gouvernement continue d’inciter les autres adeptes de cette congrégation à se faire dépister spontanément, s’ils étaient présents aux offices ou aux rassemblements de la semaine dernière sur la place de Gwanghwamun.A ce jour, quelque 3 300 des 4 000 membres de ce lieu de culte se sont fait tester. Le taux de positivité a légèrement augmenté pour atteindre 17 %.Du côté des établissements scolaires, 65 élèves et huit enseignants et employés de soutien ont contracté le COVID-19 entre le 11 et le 17 août à travers le pays. 77 % d’entre eux ont été identifiés dans la capitale et dans sa province proche de Gyeonggi.