Samsung Electronics domine le marché mondial des téléviseurs

Photo : YONHAP News

Les fabricants sud-coréens s’en sortent plutôt bien, malgré un marché mondial des téléviseurs plombé par la pandémie du COVID-19.Selon le cabinet Omdia, le nombre de téléviseurs vendus dans le monde au premier semestre de cette année s’établit à 91,87 millions d'unités, soit une baisse de 7,7 %. Le montant des ventes a chuté de 17,8 % avec 39,75 milliard de dollars.Pourtant, le géant de l'électronique Samsung Electronics a réussi à occuper de loin la plus grande part de marché avec 31,3 %, à savoir 12,43 milliards de dollars. Il se maintient au-dessus des 30 % depuis cinq trimestres. Un responsable attribue ce succès au modèle haut de gamme QLED et au marketing en ligne renforcé dans le sillage de l’épidémie virale. Ces produits se sont écoulés à 1,4 million d’unités au deuxième trimestre, en hausse de 28 % sur un an.Son rival local LG Electronics a également réalisé une bonne performance. Le groupe arrive en deuxième place en termes de chiffre d’affaires avec 17 % (6,76 millions de dollars) pendant les six premiers mois de l’année, soit légèrement en progression par rapport à la même période de 2019. Petit bémol, il a été devancé par la marque chinoise TCL au deuxième trimestre en matière d’unités vendues.